Лукашенко подарит Путину в честь дня рождения картину с видами Валаама

Президент Белоруссии передаст подарок российскому лидеру лично

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит российскому лидеру Владимиру Путину в честь его дня рождения картину с видами Валаама. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Читайте также

Сертификат на трактор, улица и тигрица Маша. Что дарили Путину на дни рождения

"Президенту России наш президент - они об этом договорились - свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать: это достаточно масштабная и очень красивая картина, написана по специальному заказу нашим известным белорусским художником Масленниковым. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама", - сказала она телеканалу "Первый информационный".

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 73 года. Президент Белоруссии в своем поздравлении в адрес российского коллеги подчеркнул его вклад в укрепление суверенитета РФ, усиление ее авторитета и роли на мировой арене.