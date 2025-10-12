Axios: главы Госдепа, Пентагона и ЦРУ поедут с Трампом на Ближний Восток

В ходе поездки президент США посетит Израиль и Египет

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, главы Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Пит Хегсет и Джон Рэтклифф, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн будут сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Как заявил американский чиновник, государственный секретарь Рубио, министр войны Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн присоединятся к президенту Трампу на борту номер один в поездке в регион", - написал он в X.

Трамп 13 октября отправляется в рабочую поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Израиль, а также Египет.

Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе в Египте созывается "саммит мира" по случаю прекращения огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в "саммите мира" примут участие президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.