Нидерланды передали ВМС Украины противоминный корабль типа Alkmaar

До конца года ожидается передача еще одного судна, сообщил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль Alkmaar. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается", - приводит издание слова Неижпапы.

Отмечается, что командующий ВМС Украины также встретился 13 октября с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом и главнокомандующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.

В прошлом месяце в Минобороны Нидерландов сообщили, что ускорят поставки вооружений Украине, перенеся часть бюджета, выделенного на военную помощь Киеву, с 2026 года на 2025-й. Помимо этого, королевство участвует в обучении украинских военных. С 2022 года при поддержке Нидерландов подготовку прошли около 60 тыс. военнослужащих ВСУ.