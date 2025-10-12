Мадуро: народ Венесуэлы готов сражаться за независимость своей страны

Президент Боливарианской Республики заявил, что 80-85% населения готовы воевать за свою родину

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 13 октября. /ТАСС/. Народ Венесуэлы готов сражаться за независимость и суверенитет республики с оружием в руках. Об этом заявил в воскресенье президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на праздновании Дня индейского сопротивления.

"Опросы общественного мнения свидетельствуют, что 90% венесуэльцев отвергают угрозу вторжения и войны против республики и 80-85% готовы воевать за свою родину, за землю Венесуэлы", - заявил Мадуро на многотысячном митинге в центре Каракаса, репортаж с которого вел телеканал Venezolana de Televisión.

Президент предложил сформировать в Боливарианской национальной милиции подразделения, состоящие из представителей индейских общин, для защиты суверенитета Венесуэлы. Мадуро указал на необходимость противодействия внешним империалистическим угрозам и подчеркнул, что "борьба за свободу, независимость, право на мир и суверенитет будет победоносно продолжаться".

Глава государства торжественно открыл в центре венесуэльской столицы памятник индейскому вождю Гуайкайпуро и его жене Уркии, которые боролись с испанскими колонизаторами.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.