ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников, которых планирует освободить

Среди них - уроженец Донбасса Максим Харкин

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Среди них - уроженец Донбасса Максим Харкин.

"В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".