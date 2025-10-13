Al Aqsa: колонна МККК выдвинулась к месту передачи израильских заложников

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Колонна Международного комитета Красного Креста (МККК) выдвинулась к месту передачи израильских заложников, которых движение ХАМАС освободит в рамках соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщил телеканал Al Aqsa, подконтрольный палестинскому радикальному движению.

Ранее официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявила в ходе брифинга, что освобождение заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября.