Al Jazeera: передача израильских заложников Красному Кресту завершится в 10:00 мск

ХАМАС должен освободить 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС завершит процесс передачи живых израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в 10:00 мск на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Представители палестинского движения в понедельник передали сотрудникам МККК первую группу, которая насчитывает семь заложников. Всего ХАМАС должен освободить 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа.