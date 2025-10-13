Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Al Jazeera: передача израильских заложников Красному Кресту завершится в 10:00 мск

ХАМАС должен освободить 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа
Редакция сайта ТАСС
05:22
обновлено 05:30

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС завершит процесс передачи живых израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) в 10:00 мск на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

Представители палестинского движения в понедельник передали сотрудникам МККК первую группу, которая насчитывает семь заложников. Всего ХАМАС должен освободить 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль