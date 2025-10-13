Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать перемирие

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила о своей приверженности достигнутому соглашению и срокам его реализации

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о своей готовности соблюдать условия соглашения, достигнутого с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.

"Мы объявляем о нашей приверженности достигнутому соглашению и срокам [его реализации], если оккупационные [израильские] силы также будут соблюдать [договоренности]", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

В "Бригадах Иззэддина аль-Кассама" назвали сделку по Газе "результатом стойкости [палестинского] народа и бойцов сопротивления".

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.