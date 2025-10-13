Reuters: освобожденные 1 966 палестинских заключенных скоро покинут тюрьмы

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Все 1 966 палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в понедельник в рамках сделки между Израилем и движением ХАМАС, готовятся покинуть израильские тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, 1 716 жителей сектора Газа, задержанных израильскими силами, будут доставлены в медицинский комплекс "Ан-Насер" на юге палестинского анклава. Остальные 250 палестинцев, которые отбывали пожизненные сроки, будут отправлены в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и за пределы Израиля.

В понедельник боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста первую группу израильских заложников, которая насчитывает семь человек. Всего ХАМАС должен освободить 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа.