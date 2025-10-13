Армия Израиля приняла в Газе первых семь заложников

Они прибыли на территорию еврейского государства, где пройдут первичное медицинское освидетельствование

Редакция сайта ТАСС

Обстановка в Газе на месте освобождения заложников © ТАСС/ Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израильские военные приняли в секторе Газа от сотрудников Международного комитета Красного Креста первую группу из семи освобожденных заложников. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Семеро заложников сейчас в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности возвращаются в Израиль, где они пройдут первичное медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.

В течение дня в Газе должны быть освобождены в общей сложности 20 заложников - это похищенные 7 октября 2023 года израильтяне, оставшиеся в живых после двух лет в плену. "Армия обороны Израиля готова принять остальных заложников, которые, как ожидается, будут переданы Красному Кресту позднее", - заявили военные.

Позже армия Израиля сообщила, что группа в составе семи израильских заложников, освобожденных в секторе Газа, в сопровождении военных благополучно пересекла границу и прибыла на территорию еврейского государства.

В ее заявлении перечислены имена семи освобожденных: Матан Ангрест, братья Зив и Гали Берман, Гай Гильбоа-Далаль, Омри Миран, Эйтан Мор и Алон Охель.