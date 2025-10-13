Статья

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

© Khames Alrefi / Anadolu via Reuters Connect

Израильские военные приняли в секторе Газа от сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) первую группу из семи освобожденных заложников, сообщила армейская пресс-служба.

Позже сотрудникам МККК передали вторую группу, куда вошли оставшиеся 13 израильских заложников. Таким образом в Газе освобождены все 20 человек, которых более двух лет удерживали боевики ХАМАС. Среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Состояние заложников

Армия Израиля приняла в Газе от сотрудников МККК первую группу освобожденных заложников.

В заявлении армейской пресс-службы перечислены имена семи освобожденных: Матан Ангрест, братья Зив и Гали Берман, Гай Гильбоа-Далаль, Омри Миран, Эйтан Мор и Алон Охель.

Они находятся в удовлетворительном состоянии, способны передвигаться самостоятельно, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Освобожденные пройдут первичный медосмотр, после чего их направят в больницу для полного обследования.

Оставшиеся 13 израильских заложников также переданы в секторе Газа сотрудникам МККК, следует из трансляции Al Hadath.

Уроженец Донбасса Максим Харкин входит во вторую группу израильских заложников, переданных сотрудникам МККК на юге сектора Газа.

В Красном Кресте заявили, что освобожденные "выглядят удовлетворительно".

Харкин освобожден ХАМАС и уже вышел на связь с семьей, сообщили ТАСС в посольстве Израиля в России.

Передача тел

Передача израильской стороне тел заложников, умерших в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, состоится после полудня, сообщил телеканал Al Hadath.

Дополнительные детали, в том числе информация о том, сколько тел будет передано, не раскрываются.

Роль МККК

В МККК подтвердили начало операции по содействию освобождению и передаче израильских заложников и палестинских заключенных.

Международный комитет Красного Креста будет принимать заложников, удерживаемых в Газе, и передавать их израильским властям.

Также организация будет содействовать передаче останков умерших.

В рамках отдельной операции сотрудники МККК будут перевозить в Газу и на Западный берег реки Иордан палестинских заключенных, находящихся в местах содержания под стражей.

В организации подчеркнули, что ответственность за безопасное проведение операций лежит на сторонах соглашения.

Соглашение