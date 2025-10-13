Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы
Редакция сайта ТАСС
07:46
обновлено 08:42
Израильские военные приняли в секторе Газа от сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) первую группу из семи освобожденных заложников, сообщила армейская пресс-служба.
Позже сотрудникам МККК передали вторую группу, куда вошли оставшиеся 13 израильских заложников. Таким образом в Газе освобождены все 20 человек, которых более двух лет удерживали боевики ХАМАС. Среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Состояние заложников
- Армия Израиля приняла в Газе от сотрудников МККК первую группу освобожденных заложников.
- В заявлении армейской пресс-службы перечислены имена семи освобожденных: Матан Ангрест, братья Зив и Гали Берман, Гай Гильбоа-Далаль, Омри Миран, Эйтан Мор и Алон Охель.
- Они находятся в удовлетворительном состоянии, способны передвигаться самостоятельно, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
- Освобожденные пройдут первичный медосмотр, после чего их направят в больницу для полного обследования.
- Оставшиеся 13 израильских заложников также переданы в секторе Газа сотрудникам МККК, следует из трансляции Al Hadath.
- Уроженец Донбасса Максим Харкин входит во вторую группу израильских заложников, переданных сотрудникам МККК на юге сектора Газа.
- В Красном Кресте заявили, что освобожденные "выглядят удовлетворительно".
- Харкин освобожден ХАМАС и уже вышел на связь с семьей, сообщили ТАСС в посольстве Израиля в России.
Передача тел
- Передача израильской стороне тел заложников, умерших в плену у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, состоится после полудня, сообщил телеканал Al Hadath.
- Дополнительные детали, в том числе информация о том, сколько тел будет передано, не раскрываются.
Роль МККК
- В МККК подтвердили начало операции по содействию освобождению и передаче израильских заложников и палестинских заключенных.
- Международный комитет Красного Креста будет принимать заложников, удерживаемых в Газе, и передавать их израильским властям.
- Также организация будет содействовать передаче останков умерших.
- В рамках отдельной операции сотрудники МККК будут перевозить в Газу и на Западный берег реки Иордан палестинских заключенных, находящихся в местах содержания под стражей.
- В организации подчеркнули, что ответственность за безопасное проведение операций лежит на сторонах соглашения.
Соглашение
- 6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа.
- 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом.
- Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.
- На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.