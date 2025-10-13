В МККК подтвердили начало операции по содействию передаче израильских заложников

Международный комитет Красного Креста также будет содействовать передаче останков умерших, чтобы семьи могли достойно похоронить своих близких"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) начал операцию по содействию освобождению и передаче израильских заложников и палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Начиная с 13 октября, группы МККК будут принимать заложников, удерживаемых в Газе, и передавать их израильским властям, - говорится в пресс-релизе организации. - МККК также будет содействовать передаче останков умерших, чтобы семьи могли достойно похоронить своих близких".

Отмечается, что в рамках отдельной операции сотрудники МККК будут перевозить в Газу и на Западный берег реки Иордан палестинских заключенных, находящихся в местах содержания под стражей. В организации подчеркнули, что ответственность за безопасное проведение операций лежит на сторонах соглашения. "Роль МККК в этой операции заключается в том, чтобы выступать в качестве нейтрального посредника, и носит строго гуманитарный характер", - указывается в сообщении.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.