В МККК подтвердили начало операции по содействию передаче израильских заложников
ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) начал операцию по содействию освобождению и передаче израильских заложников и палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС.
Читайте также
"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
"Начиная с 13 октября, группы МККК будут принимать заложников, удерживаемых в Газе, и передавать их израильским властям, - говорится в пресс-релизе организации. - МККК также будет содействовать передаче останков умерших, чтобы семьи могли достойно похоронить своих близких".
Отмечается, что в рамках отдельной операции сотрудники МККК будут перевозить в Газу и на Западный берег реки Иордан палестинских заключенных, находящихся в местах содержания под стражей. В организации подчеркнули, что ответственность за безопасное проведение операций лежит на сторонах соглашения. "Роль МККК в этой операции заключается в том, чтобы выступать в качестве нейтрального посредника, и носит строго гуманитарный характер", - указывается в сообщении.
6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта согласились реализовать положения первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.