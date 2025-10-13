Армии Израиля передали еще 13 оставшихся в Газе заложников

Среди них уроженец Донбасса Максим Харкин, уточнил телеканал Al Hadath

© Официальный Telegram-канал пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники Международного комитета Красного Креста передали израильским военным в секторе Газа вторую группу в составе 13 заложников. Сейчас они направляются в Израиль, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что оставшиеся 13 заложников переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста. В свою очередь телеканал Al Hadath отметил, что среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подтверждая факт освобождения еще 13 заложников, перечислила их имена. Среди них уроженец Донбасса Максим Харкин. Также были освобождены: братья Ариэль и Давид Кунио, Элькана Бухбут, Ром Браславский, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Авинатан Ор, Эйтан Хорн, Нимрод Коэн, Сегев Кальфон, Бар Куперштейн и Матан Цангаукер.

В Красном Кресте заявили, что освобожденные "выглядят удовлетворительно", сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Ранее таким же образом в Газе была освобождена первая группа из семи заложников, сейчас все они уже находятся на территории Израиля. Таким образом, все 20 израильтян, которые оставались в заложниках, освобождены.