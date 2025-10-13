Kan: состояние семи освобожденных из Газы заложников удовлетворительное

Они могут передвигаться самостоятельно

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Ebrahim Hajjaj

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Первые семь освобожденных в секторе Газа израильских заложников находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan, комментируя передачу похищенных израильским военным.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

По информации Kan, освобожденные способны передвигаться самостоятельно.

13 октября пресс-служба армии подтвердила, что военные приняли в Газе от сотрудников Красного Креста первую группу в составе семи заложников и сопроводили их на территорию Израиля. До сих пор не обнародовано никаких видео- и фотоснимков, на которых были бы запечатлены освобожденные.

В ближайшее время они пройдут первичный медосмотр, после чего их направят в больницу для полного обследования.