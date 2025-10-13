Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы
Редакция сайта ТАСС
06:25
ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета по пути в Израиль, в режиме реального времени отслеживает процесс освобождения израильских заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Читайте также
"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
"Президент Трамп отслеживает с борта самолета Air Force One передачу заложников", - говорится в публикации Ливитт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи израильских заложников. Ожидается, что еще 13 похищенных будут сегодня переданы представителям Международного комитета Красного Креста.