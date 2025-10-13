Мэр Одессы заявил, что Зеленский хочет лишить его гражданства Украины

Как сообщил Геннадий Труханов, его обвиняют в наличии гражданства РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что в понедельник будет предпринята попытка лишить его украинского гражданства из-за того, что у него якобы есть гражданство РФ.

"[В понедельник] на комиссии при Зеленском планируется рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства якобы из-за наличия российского", - написал он в своем Telegram-канале.

Политические оппоненты Труханова и ранее утверждали, что у него есть российское гражданство, однако он эти заявления отрицал.

Труханов является одним из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации". Критика в адрес Труханова обострилась после того, как в результате наводнения в Одессе в ночь на 1 октября погибли 10 человек. В украинских СМИ власти города обвиняли в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений. Со ссылкой на источники появились сообщения, что наводнение может стать причиной для отставки Труханова.