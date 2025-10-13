Сийярто: гражданина Венгрии освободили в составе группы израильских заложников

Омри Миран провел в плену более двух лет, отметил глава МИД республики

Редакция сайта ТАСС

Омри Миран © Bring Them Home Now/ Handout via REUTERS

БУДАПЕШТ, 13 октября. /ТАСС/. Гражданин Венгрии Омри Миран был освобожден в составе первой группы из семи заложников, переданных радикальным палестинским движением ХАМАС представителям Международного комитета Красного Креста в городе Газа. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

Он напомнил, что Миран провел в плену более двух лет. Проживавший в Израиле 46-летний мужчина, имеющий также венгерское гражданство, был захвачен во время нападения палестинских боевиков 7 октября 2023 года. Теперь "последний венгерский заложник освобожден из плена ХАМАС", написал глава МИД на своей странице в Х.

Сийярто выразил признательность президенту США Дональду Трампу за посреднические усилия по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС. Министр считает, что эта договоренность дает "народам Ближнего Востока надежду на мирную, безопасную и свободную от терроризма жизнь". "Мы также благодарим наших катарских и египетских друзей за их неустанные посреднические усилия!" - добавил министр.

Движение ХАМАС освободило первую группу в составе семи израильских заложников. Ожидается, что еще 13 будут сегодня переданы представителям Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.