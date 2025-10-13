Трамп заявил о готовности помирить Пакистан и Афганистан

Президент США подчеркнул, что "уже спас миллионы жизней", но "не ради Нобелевской премии", а ради "спасения жизней"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что мог бы урегулировать военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном.

"Я слышал, сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. <...> Я сейчас занимаюсь еще одной войной, потому что я хорошо разбираюсь в урегулировании конфликтов", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, запись разговора размещена на сайте Белого дома.

Он добавил, что "уже спас миллионы жизней". Трамп подчеркнул, что делал это "не ради Нобелевской премии", а ради "спасения жизней".

Ранее сообщалось о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд. Отмечалось, что ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения "Талибан" подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере 58 пакистанских военных. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере нескольких десятков афганских военных.