Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными прибыли в Рамаллу

ТУНИС, 13 октября. /ТАСС/. Автобусы с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыли в город Рамалла - административный центр Палестины на Западном берегу реки Иордан. Об этом передает телеканал Al Jazeera.

Комитет по делам палестинских заключенных подтвердил, что ожидает освобождения 1 718 задержанных в Газе после 7 октября 2023 года лиц, среди которых 2 женщины, а также 250 человек, приговоренных к пожизненным срокам в израильских тюрьмах.