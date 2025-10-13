ХАМАС приветствовал слова Трампа об окончании войны в Газе

Движение также призвало посредников и другие заинтересованные стороны "продолжать следить за действиями оккупанта и не допустить возобновления агрессии" против палестинцев в анклаве

ДОХА, 13 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС приветствовало слова президента США Дональда Трампа о том, что война в секторе Газа окончена. Об этом заявил официальный представитель группировки Хазем Касем.

"Мы приветствуем заявления американского президента Трампа, который четко подтвердил прекращение войны Израиля в секторе Газа", - написал он в своем Telegram-канале. ХАМАС призвал посредников и другие заинтересованные стороны "продолжать следить за действиями оккупанта и не допускать возобновления агрессии" в отношении палестинцев в секторе Газа.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили всех заложников. 20 пленных были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.

13 октября американский президент прибыл в Израиль, откуда он отправится в египетский город Шарм-эш-Шейх для участия в "саммите мира", который созван по случаю прекращения огня в Газе. Перед выступлением в Кнессете (израильский парламент) Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, завершилась ли война в палестинском анклаве, передало агентство Reuters.