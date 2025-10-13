Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке

Израиль добился всего, чего можно было достичь силой оружия, отметил американский лидер

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Прекращение конфликта в секторе Газа должно привести к установлению мира на всем Ближнем Востоке. С таким призывом выступил президент США Дональд Трамп в выступлении в парламенте Израиля.

"Израиль добился всего, чего можно было достичь силой оружия, настало время превратить победы над террористами на поле боя в мир и процветание на всем Ближнем Востоке", - приводит выдержки из речи агентство Reuters.

Ранее в армии Израиля сообщили, что все 20 заложников, освобожденных 13 октября из плена в секторе Газа, доставлены на израильскую территорию. 10 октября канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.