Киев разрешил Варшаве эксгумацию жертв Волынской резни в Ровненской области

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Киев также намерен предоставить полякам разрешение на поисково-эксгумационные работы в Гуте Пеняцкой Львовской области

Посол Украины в Польше Василий Боднар © Anadolu Agency via Reuters Connect

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киев разрешил Варшаве поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровненской области, где должны находиться захоронения поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной украинскими националистами в 1943 году. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Только что подписал ноту, которой передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровненской области", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Боднар сообщал, что Киев также намерен предоставить полякам разрешение на поисково-эксгумационные работы в Гуте Пеняцкой Львовской области.

Власти в Киеве в ноябре 2024 года приняли решение разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный в 2017 году. Первыми после этого были проведены эксгумационные работы в деревне Пузники Тернопольской области. В свою очередь Украина проводит на территории Польши работы по поиску останков бойцов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Неделю назад они безрезультатно завершились вблизи польского села Юречкова. По данным Украинского института национальной памяти, там должно находиться захоронение 18 боевиков УПА, погибших в бою с польской Армией Людовой в 1947 году.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.