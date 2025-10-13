Трамп: США не собираются начинать войн

При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты намерены выиграть, если конфликты неизбежны

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете (парламенте Израиля), заявил, что Соединенные Штаты не планируют начинать той или иной войны, но намерены выиграть, если конфликт окажется неизбежным.

"Мы не собираемся начинать войну. Но если мы начнем, то мы победим в этой войне, как никто другой до этого не побеждал в войнах. И мы не будем политически корректными. Но мы не собираемся доходить до этого", - сказал Трамп во время своего выступления, трансляция которого велась на сайте Кнессета.

Он выразил надежду, что США никогда не придется использовать наиболее мощные вооружения из своего арсенала. Трамп подчеркнул, что "ненавидит некоторые вооружения". При это он добавил, что США, в случае необходимости, "сделают то, что будет необходимо сделать".