"Большой и красивый день" - война кончилась. О чем Трамп говорил в Кнессете

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Chip Somodevilla/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Кнессет (парламент Израиля), чтобы выступить перед парламентариями в день, когда палестинское радикальное движение ХАМАС в рамках предложенного президентом соглашения отпустило израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа два года. Трамп стал первым за 17 лет действующим президентом США, который выступил в Кнессете.

ТАСС собрал главные заявления президента США во время этого визита.