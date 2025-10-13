"Большой и красивый день" - война кончилась. О чем Трамп говорил в Кнессете
12:28
Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Кнессет (парламент Израиля), чтобы выступить перед парламентариями в день, когда палестинское радикальное движение ХАМАС в рамках предложенного президентом соглашения отпустило израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа два года. Трамп стал первым за 17 лет действующим президентом США, который выступил в Кнессете.
ТАСС собрал главные заявления президента США во время этого визита.
- Трамп заявил, что для него "великая честь" завершить конфликт. Он назвал этот день "большим и красивым".
- ХАМАС согласится на свое разоружение, военные действия в Газе можно считать завершенными.
- Израиль всегда будет готов "протянуть руку дружбы" Ирану.
- "Израиль добился всего, чего можно было достичь силой оружия, настало время превратить победы над террористами на поле боя в мир и процветание на всем Ближнем Востоке".
- Президент США полагал, что завершить украинский конфликт будет легче, чем добиться соглашения об урегулировании в секторе Газа: "Я думал, будет чертовски проще, чем сделать то, что мы только что успешно сделали с Израилем".
- По мнению Трампа, Соединенные Штаты одержали решительную победу в двух мировых войнах, а также в военных конфликтах, которые происходили в интервале между ними.
- Трамп публично поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу сосредоточиться в первую очередь на урегулировании украинского конфликта, отложив другие вопросы: "Сначала мы должны разобраться с Россией. Мы должны покончить с этим [конфликтом на Украине]".
- Президент США заявил, что Соединенные Штаты не планируют начинать той или иной войны, но намерены выиграть, если конфликт окажется неизбежным.