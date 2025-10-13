Трансляция

Трамп выступил в израильском Кнессете. Видеотрансляция завершена

Президент США заявил, что военные действия в анклаве можно считать завершенными

Редакция сайта ТАСС

© SAUL LOEB/ Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Израиля (Кнессете) в день возвращения из Газы заложников, похищенных два года назад радикальным политическим движением ХАМАС во время атаки на еврейское государство.

Трамп после прибытия в здание Кнессета заявил, что ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта в секторе Газа. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер выразил мнение, что военные действия в анклаве можно считать завершенными.

Трамп стал первым с 2008 года действующим американским президентом, который выступает в Кнессете. Он получил приглашение от премьера Беньямина Нетаньяху 9 октября после того, как объявил о достижении договоренности между представителями Израиля и ХАМАС об освобождении всех удерживаемых Газе заложников.

Президент США прибыл в еврейское государство утром 13 октября. На площадке для церемоний аэропорта Бен-Гурион для него расстелили 50-метровую красную дорожку. До выступления Трамп встретился с семьями похищенных ХАМАС заложников.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в полдень 10 октября.