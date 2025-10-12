США полагают, что Трамп сможет приветствовать заложников из Газы в начале недели

По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, президент Соединенных Штатов отправляется для этого в Израиль

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сможет встретиться с освобожденными в секторе Газа заложниками уже в начале следующей недели, полагают в Вашингтоне. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Нельзя точно сказать, когда они будут освобождены, но у нас есть все основания полагать, что он [Трамп] сможет приветствовать заложников в начале следующей недели, именно поэтому президент направляется туда", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

12 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила, что освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Сразу после этого заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.

В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам Бедросян, после вступления в силу режима прекращения огня открылось "72-часовое окно", в течение которого заложники должны быть возвращены домой.