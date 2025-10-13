Статья

Геноцид и гуманитарная катастрофа. Что устроил Израиль в Газе

Война в Газе закончена. Хочется в это верить. Событие историческое и важное для обеих сторон конфликта. Но в большей степени — для палестинцев. С начала столкновения в октябре 2023 года в Газе погибли более 66 тыс. человек, из них почти 18,5 тыс. — дети

Двухлетняя военная кампания в Газе, вероятно, подходит к концу. Представители Израиля и движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

Уникальность происходящего в том, что ХАМАС заявил о готовности обсуждать вопрос сдачи оружия, что раньше представить было невозможно. Также декларировалось, что движение и другие группировки соглашаются не иметь никакой роли в управлении Газой — прямым или косвенным образом.

Надежда на мир

Надежды на завершение войны в Газе появлялись довольно часто. Но самые обнадеживающие новости появились 29 сентября. Белый дом тогда обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа. Документ из 20 пунктов предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп, 29 сентября 2025 года © Alex Wong/ Getty Images

По задумке Газа будет управляться временным переходным правительством, состоящим из "технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования общественных служб и муниципалитетов".

Комитет будет состоять из палестинских и международных экспертов под контролем нового международного переходного органа — "Совета мира", который будет возглавлять президент США. При этом отмечается, что в состав войдет в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Важно, что план не предполагает насильственного переселения жителей анклава. Напротив, людей будут поощрять оставаться. Правда, не уточнялось, что имеется в виду.

Зло, порождающее зло

Важно помнить, что 7 октября 2023 года произошел один из самых кровожадных терактов в истории человечества: палестинские боевики, обвинив израильтян в "неоднократных вторжениях" в одну из главных святынь ислама — мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, произвели масштабную ракетную атаку на израильские города и вошли на территорию страны из сектора Газа.

Приграничная зона между Израилем и Сектором Газа, 7 октября 2023 года © Ahmad Hasaballah/ Getty Images

В тот день боевики хладнокровно убили более 1250 ни в чем не повинных мирных граждан, а еще около 250 человек были взяты в заложники. Среди пострадавших были женщины и дети.

Это ужасающее преступление против человечности, которое просто не должно было случиться. И тем более повториться.

Уничтожение Газы

Но оно повторилось в еще более внушительных масштабах.

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Израильская армия начала ответную операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля впервые после арабо-израильского конфликта 1973 года объявило о переходе страны "в состояние войны". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение ХАМАС.

27 октября 2023 года армия Израиля приступила к полномасштабной наземной операции в Газе.

В начале января 2024 года израильские военные заявили, что завершили демонтаж военных структур ХАМАС в северной части сектора и сосредоточились на их ликвидации в центральной и южной частях Газы. К июню 2024 года израильская армия взяла под контроль территорию, отделяющую Газу от Египта, вывела из строя часть военной инфраструктуры ХАМАС и ликвидировала ряд руководителей этого движения (в том числе его лидера Исмаила Ханию).

В мае 2025 года силы Израиля начали новую фазу военной операции — "Колесницы Гидеона" (названа в честь библейского героя), результатом которой стало установление контроля над большей частью сектора Газа. По замыслу Израиля, операция должна была стать финальным этапом разгрома ХАМАС и союзных ей сил.

Ожидаемо, ответная агрессия ничего не решила, а лишь усугубила конфликт.

Танец смерти

После начала израильской военной операции 90% из них были вынуждены покинуть свои дома, многие — неоднократно.

© Salah Malkawi/ Getty Images

По данным ООН, с начала конфликта число погибших в Газе достигло 66 288 человек, из них 18 430 — дети. 455 палестинцев умерли от голода. По словам представителя ЮНИСЕФ Джеймса Элдера, в среднем каждый час в результате бомбардировок в Газе гибли девочка или мальчик.

Общее число раненых превысило 167 тыс. человек, при этом четверть из них получили травмы, которые требуют длительного лечения, а пациентам понадобится поддержка в повседневной жизни. Более 5 тысяч человек перенесли ампутации. Среди тяжелых травм — более 22 тыс. ранений рук и ног, свыше 2 тыс. травм спинного мозга, более 1300 черепно-мозговых травм, а также свыше 3300 случаев сильных ожогов. Почти миллион детей в Газе страдают от тяжелых психологических травм.

В ВОЗ заявляли, что в Газе "катастрофическое" положение в области здравоохранения: больницы работали на пределах своих возможностей, полностью отсутствовали некоторые жизненно важные лекарства.

В анклаве функционировали лишь 14 из 36 больниц, причем ни одна из них не работала в полном объеме. Действовало менее трети имевшихся до войны реабилитационных служб, многие из них находились на грани закрытия. Из 176 первичных медико-санитарных центров только треть оставалась частично функциональной, наблюдалась хроническая нехватка крови и плазмы. Люди с ограниченными возможностями потеряли доступ к средствам реабилитации.

На перегруженность больниц повлияло поступление пациентов, пострадавших в районах раздачи продовольствия. С 27 мая по 17 августа Управление ООН по правам человека зафиксировало гибель 1857 палестинцев и около 13600 ранений, пытавшихся добыть продовольствие. 1021 человек погиб вблизи центров "Гуманитарного фонда Газы" и 836 — на маршрутах следования грузовиков с гумпомощью. Большинство убийств, по имеющимся данным, были совершены израильскими военными.

На кризис в области здравоохранения огромное влияние оказывала нехватка медперсонала: более 1700 работников здравоохранения, по данным ВОЗ, погибли с октября 2023 года. По оценке организации, восстановление сектора здравоохранения обойдется более чем в $7 млрд.

Согласно последним данным ВОЗ, с 7 октября 2023 года сектор покинул 7841 пациент, более 5330 из них — дети. Однако еще примерно 15600 человек нуждаются в эвакуации.

Вспышки инфекций также усугубляют ситуацию. С июля по начало августа зафиксировано 452 случая подозрения на менингит — это наибольшее число с момента обострения конфликта. Также резко возросло число случаев синдрома Гийена–Барре — редкого постинфекционного заболевания. С июня зарегистрировано 76 случаев.

Обе болезни трудно лечить из-за полного отсутствия необходимых препаратов, включая внутривенный иммуноглобулин и противовоспалительные средства.

Война против детей

Ситуацию осложняет голод. По данным палестинских властей, с января от голода умерли 455 человек, включая 151 ребенка, в основном младше пяти лет. Их смерть является "еще одним последствием войны, которая ведется против детей и детства в Газе", говорил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини.

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Более полумиллиона жителей живут "в условиях, близких к голоду", а еще свыше миллиона — страдают от острой нехватки продовольствия. По данным на июль, острое истощение было выявлено у 13 тыс. малышей — это рекордный показатель, более 2 500 из них страдали от наиболее тяжелой формы заболевания. "В августе 2025 года у каждого пятого ребенка в Газе было диагностировано острое недоедание, и каждый из них нуждался в поддержке", — заявляла Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. "Семь из десяти беременных и кормящих женщин недоедают, каждый пятый ребенок рождается с недостаточным весом или преждевременно", — заявила Региональный директор ВОЗ Ханан Балхи.

По данным ЮНИСЕФ, тяжелая форма недоедания распространялась среди детей быстрее, чем к ним добиралась гуманитарная помощь. В организации предупреждали, что подавляющее большинство детей, страдающих от тяжелого недоедания, в конечном итоге умрут от других причин: они в 10 раз более подвержены риску заражения пневмонией, корью или другими смертельными заболеваниями. Большинство таких смертей не зарегистрировано, поскольку дети, страдающие от недоедания, чаще всего не могут попасть в больницы.

Многие дети из-за голода попадали в центры реабилитации несколько раз.

Третий год без учебы

Учебный год в Газе обычно начинается в начале сентября. Но из-за войны более 700 тыс. детей в анклаве уже третий год подряд не смогут ходить в школу. Более 90% школ разрушены или серьезно повреждены.

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Большинство детей живет вне дома, часто в палатках. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), из более чем 660 тысяч учащихся, которые уже пропустили два учебных года, около 71 тысячи не смогут продолжить обучение в высших учебных заведениях, поскольку не смогли сдать выпускные экзамены в общеобразовательной средней школе.

Лишь около 38% детей школьного возраста — 250 тыс. — смогли получить доступ к той или иной форме организованного обучения.

Более 60% детей школьного возраста не имели доступа к какой-либо форме обучения или поддержки в течение почти двух лет. Более 86% территории Газы находится в зонах, контролируемых Израилем, или в районах, подпадающих под действие распоряжений о перемещении. По данным УКГВ, с начала 2025 года 166 временных учебных заведений были вынуждены приостановить свою деятельность из-за отсутствия безопасности и приказов об эвакуации.

В ООН сообщали, что в секторе продолжаются нападения на образовательные учреждения, включая обстрелы израильскими военными школ, принимающих внутренне перемещенных лиц. С октября 2023 года было зафиксировано в общей сложности 394 подобных инцидента, в том числе 117 — с января по август 2025 года.

Кроме того, как отмечают в УКГВ, атаки на школы сеют страх среди родителей и детей. Многие отказываются от участия в образовательных мероприятиях.

Система образования в анклаве находится на грани краха.

Руины и выжженные поля

Еще в октябре 2024 года Лаззарини заявлял, что сектор Газа превратился "в пустыню, непригодную для жизни". Не менее 1,35 млн жителей Газы нуждаются в жилье.

© Ahmad Hasaballah/ Getty Images

Согласно данным Международной организации труда, только с октября 2023 года по октябрь 2024 года ВВП сектора Газы сократился на 84,7%, а уровень безработицы достиг 79,7% (для сравнения: на Западном берегу ВВП в этот период снизился на 21,7%, а безработица составляла 34,9%).

По данным администрации сектора, на май 2025 года, ущерб, причиненный анклаву в результате военных действий с октября 2023 года, оценивается в $62 млрд. В секторе уничтожено порядка 88% строений — полностью разрушены около 210 тыс. жилых домов, 149 образовательных учреждений, 46 спортивных объектов, 227 административных зданий, 828 мечетей, 19 кладбищ. Обстрелам подверглись 206 объектов, представляющих историческую ценность. Существенный ущерб был причинен водопроводным и канализационным сетям, электроподстанциям, дорогам.

В ООН отмечали необходимость поддержки восстановления сельского хозяйства, которое разрушено в секторе почти на 90%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указывал, что Газа "завалена обломками и телами". Он подчеркнул, что "уровень смертности и разрушений в Газе не имеет аналогов в новейшей истории".

Это геноцид

Независимые эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, указывали, что действия Израиля в Газе являются геноцидом. В докладе указывалось, что "Израиль несет ответственность за совершение геноцида в Газе".

© Ahmad Hasaballah/ Getty Images

"Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в Газе посредством действий, которые подпадают под критерии, изложенные в Конвенции о геноциде", — заявляла председатель комиссии Нави Пиллэй.

Члены комиссии Нави Пиллэй и Крис Сидоти поясняли, что в результате своего расследования войны в Газе, начиная с терактов, совершенных ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, они пришли к выводу: израильские власти и силы безопасности "совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

К таким актам относятся:

Убийства;

Причинение серьезного физического или психического вреда;

Преднамеренное создание условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев;

Меры, направленные на предотвращение рождения детей.

Комиссия отметила, что анализировала действия израильских властей и сил безопасности в Газе, включая «применение голода и бесчеловечных условий жизни», и пришла к выводу, что "геноцидальное намерение было единственным разумным выводом, исходя из характера их операций".

Комиссия заявила, что ее выводы основаны на анализе военных операций Израиля, включая "убийства и причинение серьезного вреда беспрецедентному числу палестинцев", а также на введении "тотальной осады, включая блокирование гуманитарной помощи, что привело к голоду".

Ордер на арест Нетаньяху

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Ордеры выданы за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 7 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Jack Guez-Pool/ Getty Images

По мнению палаты предварительного производства, оба они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду в качестве способа ведения войны.

Прокуратура МУС начала расследование на палестинских территориях в 2021 году.

21 сентября 2025 года Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Позже к ним присоединились Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.

Александр Темнов