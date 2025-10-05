Трамп: США близки к урегулированию палестино-израильского конфликта

Президент Соединенных Штатов заявил, что противостояние длится 3 тыс. лет

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приблизились к урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

"Мы не хотим посылать вас в бой, только в случае необходимости. Мы тушим много пожаров. Может быть некоторые из вас будут злиться и скажут: "Что он делает? Мы хотим сражаться". Но что если урегулировать их (конфликты - прим. ТАСС) так, как делаю это я? Мы довольно близки к урегулированию еще одного, который длится 3 тыс. лет, но я не хочу об этом говорить пока это не будет сделано", - сказал он.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнение в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах.

В ответ на это глава Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.