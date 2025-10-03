ХАМАС вряд ли сможет передать всех заложников за трое суток

Пока выполнить это требование невозможно, сообщил член политбюро Муса Абу Марзук

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сомневается в том, что сможет освободить всех живых израильских заложников и вернуть тела погибших в течение 72 часов, как того требует план урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

"Освобождение живых заложников и передача тел погибших в течение 72 часов неосуществимы в текущих условиях", - привел его слова катарский телеканал Al Jazeera.