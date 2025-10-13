Трамп: для Ирана лучшим вариантом будет продолжить диалог с США

Президент Соединенных Штатов при этом отметил, что сделки об урегулировании ситуации в Газе не удалось бы достичь в случае, если бы США в июне не ударили по иранским ядерным объектам

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном стало бы для Ирана лучшим вариантом.

Читайте также

"Большой и красивый день" - война кончилась. О чем Трамп говорил в Кнессете

Во время выступления в Кнессете (парламент Израиля) Трамп выразил уверенность в том, что Тегеран "хочет заключить сделку" по своей ядерной программе. "Мы посмотрим, можно ли с этим что-то сделать, потому что то, что происходит, - безумие. Ни США, ни Израиль не желают Ирану зла, мы хотим жить в мире", - утверждал глава Белого дома.

"Это не проявление слабости. Но мы готовы, когда будете готовы вы. Это стало бы лучшим решением, которое Иран когда-либо принимал, и это случится", - заявил Трамп. При этом он изложил версию, согласно которой сделки об урегулировании ситуации в секторе Газа не удалось бы достичь в случае, если бы США в июне не нанесли удары по иранским ядерным объектам.