Трамп заявил, что США примут участие в восстановлении сектора Газа

Президент Соединенных Штатов отметил, что жители палестинского анклава должны "сосредоточиться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Evelyn Hockstein/ Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США будут участвовать в восстановлении сектора Газа.

Читайте также

"Большой и красивый день" - война кончилась. О чем Трамп говорил в Кнессете

Во время выступления в Кнессете (парламенте Израиля) Трамп изложил позицию, согласно которой жители палестинского анклава должны "сосредоточиться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития". "Я собираюсь быть партнером в этих усилиях в том смысле, что мы поможем", - заявил американский лидер.

"Мы сделаем кое-что очень популярное, все хотят в этом поучаствовать. Это называется "советом мира", - заявил Трамп, пояснив, что это позволит выделить средства на восстановление анклава. "Я бы хотел поблагодарить арабские и исламские страны за их приверженность помочь в усилиях по безопасному восстановлению в секторе Газа и за его пределами. Многие арабские страны, очень богатые страны, выразили готовность вложить невероятные средства в восстановление Газы", - отметил глава Белого дома.