Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху

Президент США назвал премьер-министра еврейского государства "одним из величайших президентов военного времени"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с предложением помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого он назвал "одним из величайших президентов военного времени".

"У меня есть идея. Господин президент, почему бы вам не помиловать его? Помилуйте его", - сказал Трамп во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент), обращаясь к президенту Израиля. Он признал, что этих слов не было в подготовленном тексте его выступления.

"Нравится нам это или нет, но это один из величайших президентов военного времени. А сигары и шампанское - да кому какое дело до этого?" - добавил Трамп, имея в виду обвинения в коррупции, выдвинутые против Нетаньяху.

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тысяч), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и в взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху отрицает свою вину.