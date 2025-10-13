Шор: отказавшийся от премьерства Речан бросил Молдавию "в руинах"

Лидер блока оппозиционных партий "Победа" считает, что следующий назначенец на пост премьера от правящей партии будет, как Дорин Речан, "убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Дорин Речан, отказавшись от поста премьера Молдавии, оставил страну "в руинах" после пяти лет правления Майи Санду и ее правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.

"Речан сваливает, оставляя за собой страну в руинах. Поблагодарил ПДС за "доверие" в развале Молдовы - и прыг в кусты. Трусливо бросает пост, чтобы не отвечать за содеянное. Так дрожит за свою шкуру преступник, почуявший запах камеры", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он высказал мнение, что следующий назначенец на пост премьера от правящей партии будет делать то же самое, что и Речан: "убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество".

Как заявил спикер парламента Игорь Гросу, Речан отказался от предложения снова возглавить правительство и кандидатуру главы будущего кабинета выдвинет Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Отвечая на вопросы журналистов, Гросу отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6).