Шор: отказавшийся от премьерства Речан бросил Молдавию "в руинах"
КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Дорин Речан, отказавшись от поста премьера Молдавии, оставил страну "в руинах" после пяти лет правления Майи Санду и ее правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор.
"Речан сваливает, оставляя за собой страну в руинах. Поблагодарил ПДС за "доверие" в развале Молдовы - и прыг в кусты. Трусливо бросает пост, чтобы не отвечать за содеянное. Так дрожит за свою шкуру преступник, почуявший запах камеры", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он высказал мнение, что следующий назначенец на пост премьера от правящей партии будет делать то же самое, что и Речан: "убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество".
Как заявил спикер парламента Игорь Гросу, Речан отказался от предложения снова возглавить правительство и кандидатуру главы будущего кабинета выдвинет Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Отвечая на вопросы журналистов, Гросу отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.
Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6).