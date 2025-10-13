ХАМАС передаст 13 октября тела четырех израильских заложников

Список их имен опубликовала группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jehad Alshrafi

ТУНИС, 13 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся военным крылом палестинского движения ХАМАС, опубликовала список имен четырех погибших в секторе Газа заложников, тела которых передаст Израилю 13 октября.

Согласно заявлению, размещенному в Telegram-канале движения, "в рамках соглашения об обмене" 13 октября будут переданы тела "Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза".