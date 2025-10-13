RFI: президент Мадагаскара улетел на французском военном самолете

Это произошло по соглашению с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Республики Мадагаскар Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете по соглашению с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По ее данным, Радзуэлина покинул страну 12 октября, при этом его конечный пункт назначения пока неизвестен.

Источники сообщили, что президент, предположительно, сел в самолет на острове Сент-Мари на восточном побережье Мадагаскара и высадился на французском острове Реюньон, а затем мог отправиться на Маврикий или в ОАЭ.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что выступают против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, включая отставку президента. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы.