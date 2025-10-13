Британия будет участвовать в миссии по мониторингу за прекращением огня в Газе

Страна также "сыграет свою роль" в реконструкции анклава и поддержит процесс по разоружению ХАМАС, сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Великобритания примет участие в миссии по мониторингу за соблюдением прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном по итогам его переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях "саммита мира" в Шарм-эш-Шейхе.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания готова поддержать следующую фазу [мирного плана]. Он подтвердил, что Великобритания сыграет свою роль в реконструкции Газы, будет участвовать в миссии по мониторингу за прекращением огня и поддержит процесс по разоружению [палестинского радикального движения] ХАМАС, чтобы не допустить того, чтобы оно когда-либо снова представляло угрозу", - сказано в сообщении.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 пленных были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.