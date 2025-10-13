Премьер Франции назвал единственную задачу нового кабмина

Себастьен Лекорню считает, что правительству предстоит пережить разразившийся в стране политический кризис

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Stephanie Lecocq, Pool via AP

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Главной задачей нового правительства Франции станет пережить разразившийся в стране политический кризис. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, открывая встречу с членами нового кабмина в Матиньонском дворце, вступительную часть которой транслировал телеканал BFMTV.

"Благодарю вас за то, что вы согласились войти в состав правительства республики в этот, как мы знаем, сложный момент. Наша единственная цель и задача очевидно состоит в том, чтобы преодолеть и выйти из этого политического кризиса, который шокировал часть наших сограждан и мог бы шокировать часть мира, наблюдающего за нами", - сказал Лекорню.

Он призвал всех министров "отбросить свои эго" и придерживаться "коллективной этики". Глава правительства заявил, что хотел бы видеть в своем подчинении "свободных людей", которые бы отражали разнообразие политических взглядов. Премьер заявил, что члены правительства должны подавать гражданам пример в контексте остающейся на повестке дня необходимости сокращать госрасходы.

Лекорню 12 октября сформировал новое правительство республики. Свои посты, в частности, сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр юстиции Жеральд Дарманен. На пост министра внутренних дел был назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес, тогда как должность главы оборонного ведомства получила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории Пятой республики.

Оппозиционные партии "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" уже подали в парламент резолюции о вотуме недоверия новому правительству после переназначения на пост премьера Лекорню. Лидеры других политических объединений после объявления списка министров не были столь категоричны. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что его однопартийцы поддержат эти инициативы, однако после речи премьера глава "Экологистов" Марин Тонделье воздержалась от комментариев, а в стане "Республиканцев" нет четкого понимания насчет дальнейших действий после того как ряд политиков, вошедших в правительство вопреки требованиям их лидера Брюно Ретайо, пообещали исключить из партии.