В Киргизии обсудят законопроект о возвращении смертной казни

Целью документа является обеспечение охраны и защиты жизни и здоровья детей и женщин от преступных посягательств

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Администрация президента Киргизии вынесла на общественное обсуждение проект закона о внесении изменения в конституцию страны, которое позволит вернуть смертную казнь как меру наказания для лиц, совершивших насильственные преступления в отношении детей и женщин. Соответствующий документ опубликован на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных актов республики.

Как указано в справке-обосновании к документу, целью законопроекта является обеспечение охраны и защиты жизни и здоровья детей и женщин от преступных посягательств. В ней также говорится, что в Киргизии наблюдается рост числа случаев особо тяжких преступлений против детей и женщин, в том числе изнасилований и убийств, сопряженных с изнасилованием. Приводятся данные Генпрокуратуры, согласно которым в период с 2021 года по настоящее время зарегистрировано 178 убийств и 513 изнасилований, жертвами которых стали женщины и дети.

Также отмечается, что информация в СМИ о подобных преступлениях становится пугающей обыденностью.

Авторы законопроекта предлагают применение смертной казни в качестве исключительной меры наказания. Отмечается, что вопрос о внесении изменения в конституцию страны будет вынесен на референдум. Общественное обсуждение продлится до 28 октября.

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть в республике смертную казнь за особо тяжкие преступления после произошедшего ранее резонансного убийства 17-летней девушки. Пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов сообщил, что президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин.

Впервые двухлетний мораторий на смертную казнь в Киргизии был введен в 1998 году, впоследствии он несколько раз продлевался. В 2007 году в конституцию были внесены поправки, которые исключили применение в стране смертной казни.