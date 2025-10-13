Оппозиция Мадагаскара собирает подписи в парламенте для отставки президента

Депутаты Национальной ассамблеи собираются созвать чрезвычайную сессию

ХАРАРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Мадагаскара приступили к сбору подписей для созыва чрезвычайной сессии с целью отправить в отставку президента республики Андри Радзуэлину. Об этом сообщил малагасийский портал 2424.mg.

"Наша задача - роспуск всех неэффективных структур [власти]", - цитирует портал заместителя председателя палаты и главу оппозиционной фракции Ситени Рандрианасулуниайку. Другой оппозиционный депутат, Фенусуа Мандриндраривуни, отметил, что речь идет о процедуре отставки президента.

Профсоюз Министерства финансов Мадагаскара, который фактически взял в свои руки работу ведомства, объявил, что впредь до особого решения бюджетные средства будут выделяться лишь на текущие расходы по выплате жалованья госслужащим. Средства на все другие нужды временно замораживаются. Данные меры, по их словам, принимаются ради "сбережения государственных средств".

Посольство Франции на Мадагаскаре в своем официальном аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опровергло заявление префекта Реюньона (заморский департамент Франции на западе Индийского океана) Патриса Латрона о том, что Париж "внимательно следит" за ситуацией на Мадагаскаре и о том, что "существуют планы, которые могут быть приведены в действие, если что-то приключится". "Мы, вооруженные силы южной зоны Индийского океана и администрация Реюньона, к этому готовимся", - цитирует префекта портал. Посольство подчеркнуло, что "Франция в полной мере уважает суверенитет и территориальную целостность Мадагаскара".