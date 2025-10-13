Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение по Газе

Понадобилось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого дня, подчеркнул президент США Дональд Трамп

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло в ходе саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

"Нам понадобилось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать", - подчеркнул Трамп после подписания документа. Трансляцию мероприятия вела канцелярия ас-Сиси.