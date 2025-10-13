Трамп считает, что кризис на Ближнем Востоке мог вылиться в третью мировую войну

Это самая крупная и сложная сделка, подчеркнул американский лидер

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозила третьей мировой войной, заявил президент США Дональд Трамп после подписания в Шарм-эш-Шейхе итогового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По словам американского лидера, он "на протяжении многих лет слышал о том, что это крупнейшая сделка, которая не будет заключена". "Это самая крупная, самая сложная сделка. Кроме того, это место, которое могло привести к огромным проблемам, например к третьей мировой войне. Все время говорят о том, что третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Этого не произойдет", - сказал Трамп.