ХАМАС считает "обмен пленными" важным шагом на пути освобождения Палестины

В палестинском движении отметили, что "силы сопротивления обращались с израильскими пленниками цивилизованно в соответствии с исламскими ценностями"

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС поздравило освобожденных 13 октября из израильских тюрем палестинцев и подчеркнуло необходимость продолжения сопротивления до полного прекращения оккупации.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

"Операция по обмену пленными является историческим достижением, - говорится в заявлении радикального движения, распространенном в X. - Мы считаем это важным шагом на пути к освобождению всей палестинской земли и ее святынь".

В тексте отмечается, агрессия и голод не смогли сломить стойкости палестинцев, которые "повсеместно выражают радость по поводу достигнутой цели и выхода на свободу национальных борцов".

Радикалы ХАМАС призвали международные институты "положить конец преступлениям оккупационных властей в отношении палестинцев, томящихся в тюрьмах, и добиваться предоставления им свободы", при этом они подчеркнули, что "силы сопротивления обращались с израильскими пленниками цивилизованно в соответствии с исламскими ценностями".

13 октября ХАМАС и союзные с ним радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили израильских заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительному тюремному заключению.