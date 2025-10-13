Трамп назвал Мелони "прекрасной женщиной"

Премьер-министр Италии была единственной представительницей женского пола на "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп © Evan Vucci - Pool/ Getty Images

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая была единственной женщиной на "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе.

"Кто эта женщина?" - сказал Трамп, приветствуя Мелони. Как передает агентство ANSA, затем американский лидер подал ей руку и добавил: "Прекрасная женщина".

Ранее Мелони получила комплимент от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом турецкий лидер пошутил, что ей нужно отказаться от курения.

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созвали по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. На саммите президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.