Трамп: стороны перешли к третьему и четвертому пунктам реализации плана по Газе

Президент США заявил о "наличии всех предпосылок к долгосрочному миру" на Ближнем Востоке

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступили к реализации третьего и четвертого пунктов его плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Выступая по итогам саммита мира в Шарм-эш-Шейхе, на котором было подписано соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве, Трамп заявил о "наличии всех предпосылок к <...> долгосрочному миру" на Ближнем Востоке. "Приверженность выполнению плана из 20 пунктов, который мы разработали сообща, была бы необходимой базой для достижения этого яркого будущего. Работа над этим ведется непосредственно сейчас. Мы находимся на третьей и четвертой фазе", - отметил американский лидер.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.