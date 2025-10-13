Партия Вагенкнехт: правительство ФРГ должно прекратить экспорт оружия Израилю

Израиль "должен положить конец оккупации", считает внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что правительство ФРГ должно прекратить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и поставки вооружений еврейскому государству.

"Наконец-то оружие замолчало! Заложники и заключенные освобождены. Геноцид палестинцев, учиненный Израилем, остановлен. Только решение на основе двух государств может принести прочный мир", - написала Дагделен в X.

Израиль, по ее утверждению, "должен положить конец оккупации". "Правительство Германии должно прекратить поддержку крайне правого правительства Нетаньяху и поставлять новое оружие для будущих войн Израиля", - констатировала политик.

8 августа канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые тот может применить в секторе Газа. Этот шаг он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых было принято кабинетом министров Израиля". За это Мерца резко раскритиковали как однопартийцы, так и в ХСС - родственной партии ХДС. После этого канцлер ФРГ заявил, что правительство Германии продолжит помогать Израилю обороняться.

10 октября Мерц приветствовал соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое при содействии президента США Дональда Трампа, и заявил, что в свете развития ситуации на местах правительство Германии пересмотрит практику лицензирования экспорта продукции военного назначения, которая может быть использована в секторе Газа. При этом правительство ФРГ, как утверждал он, "следует четкому принципу: Германия поддерживает существование и безопасность Израиля".