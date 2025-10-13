Участники "саммита мира" считают, что конфликт в Газе подорвал миропорядок

Народы Ближнего Востока лишились из-за него чувства безопасности, отметили на встрече

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Военный конфликт в секторе Газа подорвал устоявшееся мироустройство и чувство безопасности у всех народов, населяющих Ближний Восток. Убежденность в этом выразили участники саммита мира, прошедшего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

"Египет и его партнеры в регионе и мире продолжат работать над тем, чтобы перевернуть эту болезненную страницу в истории Ближнего Востока (имеется в виду конфликт в Газе - прим. ТАСС). В результате всех этих событий мы увидели, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности, действующий миропорядок был подорван, а народы, населяющие регион, утратили чувство безопасности", - говорится в документе, опубликованном канцелярией президента Египта по итогам саммита.