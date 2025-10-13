Участники "саммита мира" призвали выполнить следующие этапы плана Трампа по Газе

В документе по итогам встречи говорится о необходимости обсудить вопросы управления анклавом, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования

© Chip Somodevilla/ Getty Images

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Участники "саммита мира", прошедшего в Шарм-эш-Шейхе, заявили о необходимости в дальнейшем реализовать следующие этапы плана президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

"Необходимо начать консультации касательно механизмов реализации последующих этапов плана Трампа. В частности, следует обсудить вопросы управления сектором Газа, восстановления его инфраструктуры и политического урегулирования ситуации в анклаве", - говорится в документе, опубликованном канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам саммита.

Египет, председательствовавший на встрече в Шарм-эш-Шейхе, выразил стремление "вместе с партнерами в регионе и мире работать над тем, чтобы перевернуть болезненную страницу в истории Ближнего Востока", связанную с конфликтом в Газе. События последних двух лет в анклаве привели к тому, что, по мнению участников саммита, "международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности, действующий миропорядок был подорван, а народы, населяющие регион, утратили чувство безопасности".

13 октября ас-Сиси, выступая по итогам встречи в Шарм-эш-Шейхе, выразил надежду на то, что конфликт в Газе станет "последней войной в регионе".