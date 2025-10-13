Reuters: президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

Андри Радзуэлина объяснил, что вынужден был это сделать ради безопасности

ХАРАРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил, что покинул страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на выступление президента по телевидению.

По словам Радзуэлины, он вынужден был сделать это ради собственной безопасности.

Президент не раскрыл свое местонахождение.

По данным портала Africa Intelligence, Радзуэлина ранее заявил, что не намерен уходить в отставку и прибег лишь к "стратегическому отступлению". Утром 13 октября он провел по видеосвязи совещание со своей администрацией, подтвердив, что сохраняет способность управлять страной. В минувшие выходные он осуществил консультации с лидерами нескольких африканских государств, чтобы заручиться их поддержкой.