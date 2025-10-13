Реклама на ТАСС
Эмир Катара надеется, что саммит мира позволит урегулировать палестинский вопрос

Катар удовлетворен итогами саммита по сектору Газа в Египте, подчеркнул шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
20:29

ДОХА, 13 октября. /ТАСС/. Катар удовлетворен итогами саммита по сектору Газа, который прошел в Шарм-эш-Шейхе, и надеется, что он будет способствовать всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Мы удовлетворены позитивными итогами саммита мира в Шарм-эш-Шейхе и надеемся, что он станет отправной точкой для дальнейших договоренностей, которые будут отвечать чаяниям наших братьев в секторе Газа и способствовать достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого решения палестинского вопроса, рассчитывая на приверженность сторон достигнутому взаимопониманию во благо всех", - написал глава арабского государства в X.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования. 

