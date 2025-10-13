Стармер заявил о доверии к советнику по безопасности на фоне шпионского скандала

Премьер-министр Великобритании отметил, что Джонатан Пауэлл ведет "превосходную работу"

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что полностью доверяет своему советнику по национальной безопасности Джонатану Паэуллу, который, по сообщениям британских СМИ, может быть отправлен в отставку из-за шпионского скандала.

"Что касается Джонатана Пауэлла, то он ведет превосходную работу. <...> Поэтому, разумеется, я полностью доверяю ему", - отметил глава британского правительства в интервью телеканалу Sky News.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что в правительстве Великобритании ведутся внутренние дискуссии о возможной отставке Пауэлла из-за скандала с отказом от преследования предполагаемых "китайских шпионов". 15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года.

Согласно заявлению Королевской прокурорской службы, Кристофер Кэш, работавший референтом британского парламента, и Кристофер Берри обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "в целях, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу", в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.

По данным газеты Financial Times, дело распалось после того, как заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать КНР "врагом". Издание уточнило, что обвинения были сняты в связи со стремлением внешнеполитического блока британского правительства сохранить хорошие торговые отношения с Пекином.

Стармер позднее заявил, что дело развалилось из-за того, что на момент предполагаемых преступлений Китай не относился к числу стран, представляющих угрозу королевству. Таким образом, он возложил ответственность за ситуацию на предыдущее правительство Консервативной партии. Представители тори в свою очередь высказывали предположения, что дело о шпионаже было закрыто из-за вмешательства членов правительства или Пауэлла.